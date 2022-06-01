Песков подтвердил подготовку визита Путина в Турцию

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства получил приглашение посетить с визитом Турцию. По его словам, которые приводит РИА Новости, точные даты визита Владимира Путина согласовываются.

Есть такое приглашение, и даты [визита президента России] будут согласовываться по дипломатическим каналам, — сказал Песков.

30 мая в ходе телефонных переговоров Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана президенту РФ было предложено провести встречу Киева, ООН и Москвы в Стамбуле. Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления мира между Россией и Украиной и отметил, что важно как можно быстрее принять меры для устранения негативных последствий спецоперации и укрепления доверия.

Ранее представитель Кремля объявил о готовящемся визите в Турцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вопрос о дате поездки представитель Кремля переадресовал дипломатическому ведомству. Ожидается, что главной темой переговоров станет вопрос поставок зерна, а также создания в этих целях коридора безопасности.