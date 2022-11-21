Песков заявил, что Путин готовится к участию в саммите ЕАЭС в Бишкеке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин готовится принять участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Заседание ЕАЭС запланировано на 9 декабря.

Действительно, участие в саммите сейчас готовится. После того как подготовка будет завершена, мы объявим, — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину о том, что Варшава отказалась пускать представителей России на заседание ОБСЕ в городе Лодзь 1–2 декабря.

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали отказ Польши Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ «неприемлемым выпадом» против Москвы и «кульминацией всего антипредседательства» Варшавы в этой организации.

В МИД указали на то, что Польша в течение года «рушила основы» ОБСЕ и делала все, что могла, для «эрозии основополагающей для организации культуры консенсуса». Кроме того, в ведомстве считают, что своими действиями Варшава подорвала авторитет организации и превратила ее в место «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».