Песков подтвердил планы Путина провести переговоры с Эрдоганом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерение президента Владимира Путина провести телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает ТАСС.

Да, есть, — ответил Песков на вопрос агентства о планах Путина по переговорам с Эрдоганом.

Пресс-секретарь президента добавил, что у российского лидера запланирована серия телефонных переговоров. О планах провести переговоры с Путиным накануне сообщил и турецкий президент Эрдоган. Одной из тем переговоров станет вывод российских удобрений на мировые рынки.

В сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу. Он отметил, что в случае, если Москва захочет безвозмездно поставлять удобрения бедным странам, это можно осуществить через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН).

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не получила ответа на предложения о бесплатных поставках зерна и удобрений в нуждающиеся страны. Российский лидер назвал это «верхом цинизма», так как беднейшие государства страдают от политики гегемонии и санкций в первую очередь.