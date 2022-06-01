Песков подтвердил планы Лаврова посетить Турцию

Сергей Лавров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. При этом вопрос о дате поездки представитель Кремля переадресовал дипломатическому ведомству.

Контакты министра действительно планируются, по итогам он сам об этом расскажет, - сказал Песков.

Накануне представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что визит Лаврова ожидается 8 июня и что его темой станет вопрос поставок зерна, а также создания в этих целях коридора безопасности.