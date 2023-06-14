Песков подтвердил необходимость создания «санитарной зоны» на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

По мере того как у украинских военных будут пополняться запасы дальнобойного вооружения, России нужно будет отодвигать линию фронта и создавать «санитарную зону» для безопасности регионов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, это необходимо, так как речь идет о жизни мирных граждан России.

С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры, мирных граждан, жилищ мирных граждан. Чтобы обеспечить безопасность, по мере того как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин заявил, что если атаки на территорию РФ продолжатся, придется подумать о создании на Украине «санитарной зоны». Он подчеркнул, что проблема ударов по приграничным территориям есть, но будет решена. Украина, атакуя Россию, старается отвлечь силы ВС РФ от самых важных направлений, объяснил президент.