Песков поделился впечатлениями от ледового шоу Навки Песков: каждый год ледовые постановки Навки совершенствуются

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постановки ледовых шоу его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, совершенствуются каждый год. Так он прокомментировал премьеру нового спектакля спортсменки «Вечера на хуторе», слова чиновника приводит ТАСС.

Здорово! Прекрасно! Супер! <...> Я первый раз увидел [спектакль], я никогда ничего заранее не смотрю, в том числе и репетиции. <...> Каждый год постановки совершенствуются, — сказал Песков.

Он также позитивно оценил выбор сюжета для спектакля, который был поставлен на основе произведений писателя Николая Гоголя.

Премьерные показы мультимедийного шоу на льду состоялись 22 и 23 декабря на арене «Мегаспорт», оно будет идти до 7 января. В спектакле участвуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, призеры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. По словам Навки, она долгое время вынашивала идею этого ледового шоу, поскольку ранее спектакли на льду по мотивам одноименного произведения писателя Николая Гоголя не ставились.

Ранее Татьяна Навка рассказала об отношении к трехкратной чемпионке мира Елене Исинбаевой. Фигуристка назвала спортсменку невоенным человеком, забыв о ее звании.