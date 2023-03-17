Песков поддержал идею номинировать Эрдогана на премию мира

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Россия высоко ценит миротворческую деятельность и посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в обеспечении мира, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам, передает РИА Новости. Так он прокомментировал идею номинировать президента Турции на Нобелевскую премию мир.

Мы высоко ценим усилия господина Эрдогана, его миротворческую деятельность, попытки оказать посреднические услуги и его отношение к развитию двусторонних российско-турецких отношений, — заявил Песков.

О том, что Эрдоган достоин номинации на известную награду, ранее заявляли высокопоставленные чиновники Венгрии и Туркменистана. В конце декабря прошлого года спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента.

Ранее Эрдоган отметил, что турецкая сторона нацелена на прекращение конфликта между Россией и Украиной, а договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения этой ситуации. На пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 Эрдоган также заявил, что намерен убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам, победителей в украинском кризисе не будет, а от мира наоборот выиграют все.