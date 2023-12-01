Песков поблагодарил Францию за сохранение памяти о русских солдатах Песков отдал должное Франции за уважение памяти русских солдат Первой мировой

Власти России отдают должное Франции за сохранение памяти о русских солдатах, погибших в годы Первой мировой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, французское правительство чтит их память и устраивает торжественные церемонии захоронения их останков. Так, в конце октября были захоронены останки трех солдат Русского экспедиционного корпуса.

Здесь нужно отдать должное и французской стороне. Даже в такие нелегкие времена тотальной конфронтации и полного помешательства некоторых правительств, надо признать, что здесь гуманитарная история возобладала, и французское правительство отдало должное памяти русских солдат, — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь подчеркнул, что хорошее отношение к исторической памяти не поможет сделать прорыв в отношениях между Россией и Францией. Однако в Кремле рады, что на Западе «остаются проблески человечности», подытожил он.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее опровергла заявления французской стороны о том, что Москва находится в международной изоляции. По ее словам, Россия по-прежнему является членом ряда организаций, таких как ОБСЕ.