Песков: петиция о ядерном оружии на Украине говорит об опасной тенденции

Фото: U.S. Navy

Петиция о ядерном оружии на Украине говорит об опасной тенденции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, не ко всем подобным документам можно относиться серьезно, однако даже гипотетическая угроза не может игнорироваться Россией.

Сама по себе активация этой темы — это не новый элемент. Давайте вспомним два года назад Мюнхенскую конференцию, где о такой возможности говорил сам президент [Украины Владимир] Зеленский. И это еще одна очень опасная тенденция, — cказал Песков.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция с просьбой разместить на Украине ядерное оружие США. Автор инициативы предложил главе государства рассмотреть вариант, при котором Украина станет государством с собственным ядерным вооружением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал петицию «свинобандеровским бредом», отметив, что Москва будет готова ответить на такие инициативы. Политик подчеркнул, что авторами предложения о размещении ядерного оружия выступили самые активные киевские националисты.