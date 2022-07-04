Песков перенаправил вопрос об аресте сухогруза России в Турции министрам Песков: Кремль не располагает информацией о задержании российского сухогруза в Турции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представители Кремля не располагают информацией о задержании российского сухогруза с цистернами зерна в Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистами он перенаправил соответствующий вопрос в Минтранс и МИД, пишет РИА Новости. По мнению Пескова, в этих министерствах должны быть в курсе по поводу информации об аресте судна «Жибек жолы».

Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой (о задержании судна — NEWS.ru) информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство, — заявил Песков.

Ранее в Reuters со ссылкой на посла Украины в Анкаре Василия Бондара сообщили, что на таможне в Турции задержано российское грузовое судно, которое якобы перевозило украинское зерно. По данным агентства, сухогруз до сих пор находится в порту.

До этого агентство, ссылаясь на источник в МИД Украины, известило о том, что Киев обвинил Россию в незаконном вывозе зерна из Бердянска и обратился к Анкаре с просьбой задержать сухогруз под российским флагом. По словам украинского чиновника, на судно было погружено около 4500 тонн зерна, принадлежащего Украине.