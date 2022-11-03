Песков перенаправил в МИД вопрос о поставках России снарядов из КНДР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения США о том, что власти КНДР якобы скрытно направляют в Россию снаряды для применения их на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос следует адресовать министерству иностранных дел.

Давайте все-таки мои коллеги из министерства иностранных дел будут комментировать заявления Госдепа, — сказал представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на данные американской разведки и представителей Белого дома, сообщил, что Вашингтон владеет разведданными о тайных поставках Пхеньяном артиллерийских снарядов Москве. При этом вопреки соответствующим заявлениям руководства США, информации в пользу этих обвинений предоставлено не было. Также не сообщается о количестве поставленного оружия и игнорируется вопрос, как Москва производила оплату за товар.

В сентябре замглавы Главного управления вооружений Минобороны КНДР заявил, что Северная Корея никогда не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы в Россию. По его мнению, подобные слухи распространяют Соединенные Штаты, пытаясь тем самым очернить республику, а также осудил действия Вашингтона и посоветовал «прекращать глупые слова, придирки к нам и молчать».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал информацию о планируемых закупках миллионов артиллерийских снарядов и ракет «очередным распространяемым фейком».