Песков: переговоры Путина и Байдена не инициировала ни одна из сторон

Фото: kremlin.ru

Джо Байден, Владимир Путин

Переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не инициировали ни в РФ, ни в США, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет о переговорах на площадке G20. Ранее Байден высказывался относительно переговоров с Путиным и говорил, что не видит в них смысла, добавляя, что президент РФ «действует жестоко».

Ни мы, ни американцы этого не инициировали, — сказал относительно возможного диалога Песков.

О готовности провести встречу Путина и Байдена говорит Индонезия. Как заметила Диан Триансях Джани, в случае, если на то будет запрос, страна окажется готова посодействовать контакту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что заявления президента США о неготовности вести переговоры с Путиным не усложняют международную обстановку. По его мнению, в самом Вашингтоне обстановку довели до такого состояния, что хуже быть уже не может.

Россия, подчеркнул Лавров, не уклоняется от контактов с США. При этом никто пока не предложил вменяемых инициатив.