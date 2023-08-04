Песков переадресовал вопрос о последствиях атаки дронов в Новороссийске Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атаки дронов в Новороссийске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о последствиях атаки морских дронов в районе Новороссийска нужно задавать представителям Минобороны. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас нужно опираться на информацию, которую обнародовало ведомство.

Здесь нужно вопросы адресовать в министерство обороны и ориентироваться на ту информацию, которую дало министерство обороны, — сказал Песков.

Вооруженные силы Украины атаковали военно-морскую базу в Новороссийске в ночь на 4 августа, удары наносились с помощью безэкипажных катеров. В Минобороны заявили, что катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей ВС РФ, которые осуществляли охрану внешнего рейда базы.

Военный корреспондент Александр Коц, в свою очередь, заявил, что российский десантный корабль Черноморского флота «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ на военную базу в Новороссийске. В Министерстве обороны России не комментировали эту информацию.

При этом в консорциуме каспийского трубопровода заявил, что его инфраструктура в результате ударов ВСУ не пострадала, отгрузка нефти проходит в штатном режиме на пришвартованные танкеры.