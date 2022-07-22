Песков переадресовал в Минюст вопрос о ликвидации «Сохнута»

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Дмитрий Песков

Обращение Минюста в суд с просьбой о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» не связано с противодействием утечке мозгов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной обращения стало нарушение российских законов, по поводу чего следует обращаться в Минюст.

Нет, это не связано с утечкой мозгов, это связано с соблюдением российского законодательства. За причинами прошу обращаться в Минюст, — сказал Песков.

Ранее главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Организация оказывает помощь в репатриации в Израиль. По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.

Между тем представитель Российского еврейского конгресса Эли Гервиц заявил, что ситуация вокруг ликвидации российского отдела агентства «Сохнут» не скажется на потоке репатриантов. Юрист обосновал свое утверждение тем, что количество заявлений о репатриации в Израиль из России после начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля возросло в 25 раз, родину покинули более 10 тысяч россиян.