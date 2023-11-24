Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о досмотре украинских судов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления украинских властей о том, что все больше кораблей заходят в украинские порты без какого-либо досмотра. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос находится в компетенции Министерства обороны России.

Это вопрос к Минобороны, — заявил он.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак ранее заявил, что организация надеется на скорое возобновление черноморской зерновой инициативы. По его словам, зерновая сделка была недолговечной, однако она дала хорошие результаты. Хак подчеркнул, что сотрудники ООН продолжат искать пути по возобновлению сделки. Тем временем Россия продолжает обеспечивать продовольственную безопасность, отправляя корабли с бесплатным зерном для беднейших стран Африки.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем нежелании продлевать соглашение. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что условия сделки в отношении России не выполнялись.