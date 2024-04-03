Песков переадресовал спецслужбам вопрос о данных США по теракту в «Крокусе» Песков: вопрос о данных США по теракту в «Крокусе» не в компетенции Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обмен информацией о возможных терактах между странами осуществляется по каналам спецслужб и не является компетенцией Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, предупреждали ли США Россию о том, что «Крокус Сити Холл» — возможная цель теракта, сообщает ТАСС.

Это не является нашей компетенцией, потому что подобный обмен информацией идет по каналам спецслужб, — заявил Песков.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли стрельба и пожар. В зал ворвались мужчины в камуфляже, в упор расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. Тела 84 опознанных погибших при атаке террористов выдали родственникам. Общее число жертв трагедии, по последним данным СК РФ, составляет 145 человек.

Ранее директор Службы внешней разведки Николай Патрушев сообщил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам. Он добавил, что Украина полностью контролируется США.

Кроме того, анонимные американские чиновники рассказали, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» предупредили власти России, что именно концертный зал может стать целью.