Песков переадресовал МО вопрос по жалобам сербского добровольца Берича

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление сербского добровольца Деяна Берича об издевательствах над соотечественниками в рядах российской армии. По его словам, которые приводит ТАСС, вопросы по этой теме нужно задавать Министерству обороны России.

Это касается хода СВО. Эта информация, которая опубликована, доступна всем. Это прерогатива Минобороны, — ответил он.

Ранее снайпер Деян Деки Берич рассказал об издевательствах над добровольцами из Сербии в рядах ВС РФ. Как заявил серб, его соотечественники приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков российской армии. Он признался, что боится за жизнь сербов, которые приехали в Россию.

Берич также назвал ОПГ руководство подразделения, где происходят эти события. Он считает, что в российской армии есть 1% недобросовестных лиц, которые заслуживают тюремного заключения. В декабре 2023 года Берич стал участником команды Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

По словам Берича, перед Новым годом сербским бойцам пришел приказ на штурм, однако им выдали всего по два-три рожка на человека. Когда сербы поинтересовались, с чем идти на штурм, командование полка ответило, что «необходимое оружие вы найдете на поле боя», передает Берич. Он утверждает, что после этого у сербских бойцов отобрали оружие, назвали их «военными преступниками», выгнали из землянок на улицу на несколько дней и запретили подходить к кухне.