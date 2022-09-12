Песков переадресовал Минобороны вопрос об ударах по инфраструктуре Украины

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетных ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины и вероятности всеобщей мобилизации. Он порекомендовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны, сообщает РИА Новости.

Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции Министерства обороны, — сказал пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что ход спецоперации на Украине ежедневно освещается представителем Минобороны Игорем Конашенковым в ходе брифингов. Кроме того, оценки текущей ситуации даются либо ведомством, либо самим главнокомандующим — президентом Владимиром Путиным.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и некоторых других областях страны возникли перебои с энергоснабжением. Позднее эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что причиной массового отключения электричества стали удары российских войск по объектам критической инфраструктуры на Украине.