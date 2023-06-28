Песков переадресовал Лукашенко вопрос о просьбе не «мочить» ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что при переговорах с российским лидером Владимиром Путиным он попросил «не торопиться мочить» ЧВК «Вагнер» на фоне попытки мятежа. Представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости, предложил журналистам задать этот вопрос представителям Лукашенко.

Здесь никак не комментирую, здесь лучше обращаться именно в администрацию президента Белоруссии, — сказал Песков.

При это в Кремле «абсолютно нормально» отнеслись к формулировкам, которые Лукашенко использовал в своем рассказе о событиях 24 июня, отметил Песков.

Ранее президент Белоруссии сообщил, что в переговорах с Путиным 24 июня ему стало понятно, что «принято жестокое решение мочить» зачинщиков попытки вооруженного мятежа. По словам Лукашенко, после того, как российский лидер сообщил ему, что не может дозвониться до предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», ему удалось самому связаться с ним и договориться об остановке движения колонны.

27 июня в ФСБ России заявили о прекращении уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в России. Следственный отдел ФСБ принял решение об этом в связи с тем, что 24 июня были прекращены действия, направленные на совершение преступления.