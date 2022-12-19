Песков переадресовал к Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможных изменениях в сроках военной службы с одного года на два к Минобороны РФ. Ранее телеканал «Вечерний Дмитров» опубликовал видео, в ходе которого военный комиссар по Дмитрову, Талдому и Дубне Михаил Фотин сообщил о том, что срок срочной службы в РФ вырастет до двух лет.

Ранее военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов заявил о том, что срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год. Он подчеркнул, что власти не планируют вносить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока службы.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на военкома Фотина о том, что в России необходимо увеличить срок прохождения срочной службы до 18 или 24 месяцев. Он высказал мнение, что за год невозможно получить нормальную военно-учетную специальность.