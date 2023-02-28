Песков озвучил позицию Путина по переговорам с Шольцем и Макроном Песков: Путин открыт для переговоров, в том числе с Шольцем и Макроном

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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Президент России Владимир Путин открыт для любых переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям». При этом, по его словам, Москва не получала никаких запросов на проведение разговора, несмотря на многочисленные заявления политиков.

Президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас. Мы слышали много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации. Однако за последнее время никаких инициатив не было, — сказал Песков.

Он добавил, что в этой области остро стоит вопрос о содержательном наполнении беседы. По словам Пескова, есть разница, сохраняют ли собеседники «нейтралитет в отношении сторон конфликта» или «косвенно принимают участие в боевых действиях и декларируют свое намерение увеличивать вовлеченность». Такая позиция, считает Песков, лишает Россию возможности рассчитывать на посреднический потенциал других стран, поскольку он просто пропадает.

24 февраля Шольц заявил, что хочет поговорить с президентом России. Тогда он подчеркнул, что эта беседа может помочь найти «правильное» решение украинского конфликта.