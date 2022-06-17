Песков озвучил график Путина на ПМЭФ Песков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в 14:00 мск

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин появится на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 14:00 мск, на сцене также будет присутствовать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Песков не исключил встречу президента с главами Донецкой и Луганской народных республик на форуме. Представитель Кремля добавил, что на полях ПМЭФ возможна любая встреча.

В 2 часа ждем начала пленарного заседания. На сцене Путин, Токаев. Модерирует Симонян. По видео приветствие председателя Си и выступление президента Египта Сиси. Далее часть рабочего визита президента Казахстана, беседа и рабочий обед. Далее отдельная беседа с президентом Армении, — заявил Песков.

Кроме того, в планы президента входит встреча с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком.

Ранее Песков рассказал, что президент России лично участвует в подготовке выступления на ПМЭФ-2022 и относится к этому очень ответственно. По его словам, Путин в ходе выступления будет говорить о происходящем в стране и мире, а также о влиянии санкций на российскую экономику.