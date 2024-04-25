Президент России Владимир Путин выступит на заседании Совета законодателей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это случится 26 апреля, в четверг, передает ТАСС.
Завтра выступит, — ответил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин предупредил, что в ближайшие несколько лет страна столкнется с дефицитом кадров и квалификаций. Глава государства подчеркнул, что нехватку рабочих нельзя будет восполнить за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы, в этом вопросе нужны другие подходы. Российский лидер назвал повышение производительности труда критически важной задачей.
При этом президент РФ рассказал о рекордно низком уровне безработицы, в том числе среди молодежи. В стране набрана положительная динамика, а показатели снизились даже в тех регионах, где вопрос трудоустройства был исторически проблемным, резюмировал глава государства.
Российский лидер также анонсировал запланированный визит в Китай. Президент намерен посетить КНР в мае, однако точная дата поездки пока не раскрывается. Сам Путин отметил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его главе республики Си Цзиньпину. Последний визит главы РФ в Китай состоялся в октябре 2023 года.