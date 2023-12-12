Песков ответил США на претензии по Навальному Песков назвал недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вмешательство США и других стран в ситуацию с осужденным оппозиционером Алексеем Навальным недопустимо, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Мне, честно говоря, об этом неизвестно, возможно, это было по линии МИД передано. Но здесь речь идет об одном из заключенных, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным, — сказал Песков.

О местонахождении оппозиционера неизвестно уже семь дней. Навальный должен был по видеосвязи подключиться к заседанию в Ковровском суде, где рассматриваются его иски к начальству колонии о переводах в штрафной изолятор. С четверга, 7 декабря, заседание не может пройти: в ИК-6 заявили, что у них проблемы с электроэнергией. В российском Совете по правам человека на запросы СМИ указали, что в ИК им «не отчитываются, кого и куда переводят». Член СПЧ Ева Меркачева предположила, что его могли перевести в колонию особого режима, однако не слишком далеко.