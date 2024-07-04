Песков ответил, с какими странами Путин проведет переговоры в Астане Песков: Путин проведет переговоры с делегацией Катара на полях саммита ШОС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет переговоры с представителями Катара, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, какие еще контакты с зарубежными лидерами согласованы у российского лидера на полях ШОС, передает ТАСС.

Еще Катар будет, — заявил Песков.

Ранее Путин встретился на полях саммита ШОС с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств пообщались во время неформального ужина.

В ходе саммита лидерами стран — членов ШОС было согласовано вхождение Белоруссии в объединение. Также были опубликованы кадры подписания Путиным соответствующего документа.

Вместе с этим президент России отметил, что сегодня многополярный мир стал реальностью. По словам Путина, в нынешних условиях в мире происходят стремительные и необратимые перемены. Он отметил, что активная инициативная позиция ШОС в международных делах является востребованной.

Глава государства также раскрыл, что позволит положить конец конфликту на Украине. Путин подчеркнул, что это станет возможным благодаря предложенному Россией плану.