Песков ответил послу США на жалобу о церемонии вручения грамот Путину Песков: послы на церемонии вручения грамот Путину «не были главными персонажами»

Фото: Kremlin.ru

Церемония вручения верительных грамот

Послы на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину «не были главными персонажами», но являлись уважаемыми гостями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал жалобу дипломата США Линн Трейси, которая сказала, что на мероприятии не чувствовала себя главной. Слова пресс-секретаря главы государства приводит ТАСС.

В ходе церемонии, безусловно, послы не были главными персонажами, это были уважаемые гости, которые вручили свои верительные грамоты, но они не были главными персонажами, — заявил Песков.

Церемония вручения верительных грамот прошла в Кремле 5 апреля. Глава государства не смог лично поговорить с послами из-за санитарных ограничений. По этой же причине они не вручили верительные грамоты лично ему в руки.

Трейси прибыла в Москву в конце января. Дипломат уже работала в российской столице в должности замглавы американской дипмиссии в 2014–2017 годах. Она стала первой женщиной, возглавившей посольство США в Москве. Посольство США сообщило, что Трейси уделит внимание поддержанию диалога между двумя странами и связей между их народами в период «беспрецедентной напряженности» в отношениях.