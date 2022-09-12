Песков ответил на заявления Верховного комиссара ООН по России Песков: Москва считает необоснованными и однобокими заявления комиссара ООН по России

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В Москве считают заявления Верховного комиссара ООН о нарушениях прав человека в России необоснованными и не готовы принимать их во внимание, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, позиция всемирной организации является однобокой, передает РИА Новости.

Мы не готовы принимать во внимание подобное заявление, подобные выводы. Мы считаем их необоснованными, — сказал пресс-секретарь президента.

Он пояснил, что позиции ООН не может быть принята во внимание Москвой из-за ее однобокости. В других странах допускается множество нарушений в отношении российских граждан, ущемляются их права, но комиссар отказывается это замечать.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе недавнего заседания Совбеза организации, что его коллеги закрывают глаза на теракты, которые устраивает киевский режим на освобожденных территориях Донбасса. В качестве примеро он привел гибель руководителя администрации Бердянска Артема Бардина и главы временной гражданской администрации Михайловки Запорожской области Ивана Сушко.