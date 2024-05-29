Песков ответил на заявление Минобороны Польши об ударах по России Песков: Кремль ознакомлен с заявлением Минобороны Польши об ударах по России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль ознакомлен с заявлением замминистра обороны Польши Цезария Томчика о том, что Варшава дала зеленый свет Украине применять передаваемое ею оружие для ударов по объектам на территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рекомендовал вспомнить слова главы государства Владимира Путина о возможных последствиях таких ударов западным оружием, передает ТАСС.

Мы видели заявление, но, собственно, это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было. <...> Рекомендую вам просто вспомнить слова президента, — сказал Песков.

Ранее Путин на пресс-подходе после визита в Узбекистан заявил, что Россия внимательно наблюдает за заявлениями Запада об ударах вглубь страны. Он подчеркнул, что в НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. По словам президента, Альянс сам спровоцировал эту ситуацию.

В мае генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.