Песков ответил на вопрос о запрете для россиян волонтерить на Олимпиаде Песков выразил сожаление из-за отказа россиянам быть волонтерами на ОИ в Париже

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва сожалеет из-за отказа оргкомитета Олимпийских игр в Париже допустить к участию волонтеров с гражданством России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на информацию, что живущие во Франции волонтеры с паспортом РФ получили отказ на работу во время ОИ-2024. По его словам, которые приводит ТАСС, проблема дискриминации людей с российским гражданством очевидна.

Можно только выразить сожаление. Ведь среди болельщиков, гостей Олимпиады будет много русскоговорящих людей, много будет русских людей, они приедут во Францию. Организаторы лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие, — отметил Песков.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.

В свою очередь телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что будет поддерживать каждого россиянина, кто выступит на Играх в Париже. Он добавил, что понятия не имеет, сколько именно россиян выступит на Олимпиаде. Сам Губерниев на Игры в не поедет, так как там «не будет никого из российских журналистов, такова реальность».