Песков ответил на вопрос про разговор Моди и Путина по Украине Песков: Путин и Моди конструктивно обсудили тему Украины

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Дмитрий Песков

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели конструктивный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Моди не претендует на роль посредника в урегулировании конфликта, пишет РИА Новости.

Все обмениваются мнениями по этой теме, и по итогам обсуждения родились новые идеи, — сказал Песков.

До этого сообщалось, что премьер-министр Индии Моди на встрече с президентом России заявил, что «война — не решение». По его словам, для решения украинского конфликта важен диалог.

Моди заявил, что Индия готова оказать любое содействие при урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что гарантировал это в неформальной беседе с Путиным. По его словам, в ходе общения, которое продлилось более трех часов, стороны также сошлись на том, что конфликт должен завершиться как можно скорее.

Нарендра Моди прибыл в Москву 8 июля и перед вылетом заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным, которого он назвал своим другом. Официальный визит рассчитан на два дня. Моди отметил, что Россия является верным другом Индии и ее «спутницей в счастье и горе».