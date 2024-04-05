Песков ответил на вопрос про данные Парижа о теракте в «Крокусе» Песков: информации о передаче Францией данных по теракту в «Крокусе» нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль не располагает данными о том, что Франция передала России информацию по теракту в «Крокус Сити Холле», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона об имеющейся у Парижа «полезной информации» по теракту, передает ТАСС.

Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены, — сказал он.

Газета The Washington Post ранее писала, что Вашингтон за две недели до теракта предупредил Москву о готовящейся атаке в концертном зале. По их данным, соответствующие сведения были переданы российской стороне за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

В начале апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров была отмечена готовность к диалогу по Украине на основе «Стамбульской мирной инициативы». Также Лекорню решительно осудил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Во время переговоров с Лекорню Шойгу заявил, что дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет доведено до конца. Российский министр выразил надежду, что за этим преступлением не стоят французские спецслужбы.