Песков ответил на вопрос, поздравит ли Путин нового президента Венгрии Песков: пока рано говорить, поздравит ли Путин нового президента Венгрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Глава России Владимир Путин примет решение о поздравлении нового президента Венгрии после того, как тот будет назначен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, говорить об этом пока преждевременно.

Когда назначат [нового президента Венгрии], тогда и будет приниматься решение, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее венгерский парламент единогласно принял отставку президента Каталин Новак. Причиной стал скандал, разгоревшийся в Венгрии в начале февраля после того, как президент страны Каталин Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений, совершенных директором дома. Его обвиняли в педофилии. Оппозиционеры потребовали от Новак подать в отставку, на что она ответила согласием. Уже 11 февраля она подала соответствующее официальное заявление в парламент.

Также парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Это последняя страна из 31 члена Североатлантического альянса, которая одобрила присоединение Стокгольма к военному блоку. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что это укрепит безопасность республики.