Песков ответил на вопрос об инциденте с беспилотником США Песков: Кремлю нечего добавить к заявлению Минобороны России по инциденту с БПЛА США

Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Беспилотник MQ-9 Reader

Заявление Минобороны России, касающееся инцидента с американским БПЛА над Черным морем, является исчерпывающим, Кремлю добавить нечего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, главе государства о произошедшем было доложено, но контактов с Вашингтоном на высшем уровне по этому вопросу не было.

Нет, нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее. [Были] описаны обстоятельства произошедшего инцидента, — сказал Песков.

Комментируя произошедшее, он также отметил, что российско-американские отношения в настоящее время находятся в низшей точке. При этом Москва никогда не отказывалась от конструктивного диалога, готова к нему и сейчас.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, дрон при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России указали, что американский беспилотник летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. При совершении одним из Су-27, которые были подняты в воздух для его перехвата, резкого маневра, аппарат перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.