Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах Песков: Путин пока не принимал решений по участию в выборах президента 2024 года

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Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал решений о выдвижении на выборах в 2024 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, граждан проинформируют об этих решениях, как только они будут приняты.

Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Понятно, что время к моменту объявления приближается. Но пока решений еще нет, — сказал Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле сообщила, что в администрации президента начали обсуждать состав будущей инициативной группы для выдвижения Путина на выборы президента. По данным издания, пока не определен даже предварительный состав группы.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Единой России» писала, что депутаты от партии планируют обсудить президентскую кампанию в декабре. Издание сообщало, что обсуждение может состояться на съезде, который единороссы могут провести на выставке «Россия» на ВДНХ.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров во время акции по случаю 71-летия Путина высказал мнение, что в период проведения спецоперации действующего главу государства стоит сделать единственным кандидатом на президентских выборах. Кадыров также предложил отменить выборы президента на время СВО, поскольку «нет другого человека, который мог бы защитить страну», кроме Путина.