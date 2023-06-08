В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в президентских выборах Песков: Путин своевременно сообщит о том, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года

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Президент России Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин своевременно объявит, примет ли участие в выборах главы государства в марте 2024 года. Он призвал журналистов не забегать вперед с этими вопросами.

В выборах есть свой график — начало предвыборной кампании и так далее. Об этом будет объявлено своевременно. Здесь не нужно забегать вперед, — сказал Песков.

В феврале Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что выборы и в местные, и в региональные органы власти в сентябре 2023 года, и президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом. Также президент добавил, что политические силы, участвующие в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.

В январе Центризбирком сообщал, что уже начата подготовка для проведения избирательной кампании по выборам президента РФ. Председатель ЦИК Элла Памфилова при этом уточнила, что одной из важнейших задач является наращивание доверия к голосованию и избирательной системе.