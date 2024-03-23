Песков ответил на вопрос об обращении Путина по случаю теракта в «Крокусе» Песков: о планах Путина провести обращение в связи с терактом сообщат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об обращении президента РФ Владимира Путина к россиянам по случаю теракта в «Крокус Сити Холле» сообщат в случае его проведения, передают «Известия».

Мы сообщим, — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о наличии планов у президента провести обращение.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для террористов должна быть введена смертная казнь. По его словам, они не заслуживают места на нашей планете. Политик отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» напомнил о необходимости серьезного и срочного реагирования на угрозы терроризма.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявлял, что терактам, подобным теракту в «Крокус Сити Холле», следует противопоставить «тотальные казни террористов и репрессии против их семей». По его словам, это подтверждает в том числе и мировой опыт.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя трагедию, отметила, что во время теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибли по меньшей мере 143 человека. Она подчеркнула, что эта цифра превышает число жертв теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке в 2002 году: тогда, согласно официальным данным, в результате захвата заложников погибли 130 человек.