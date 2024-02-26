Песков ответил на вопрос об обмене Навального на Красикова Песков: мне неизвестно о договоренностях по обмену Навального на Красикова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times, что ему не известно о неких договоренностях между Берлином и Москвой об обмене заключенного политика Алексея Навального на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова. После смерти российского оппозиционера немецкая сторона, по заверению газеты, «охладела» к вопросу обмена.

Мне неизвестно о подобных договоренностях, — сказал Песков.

Ранее сторонники Навального распространили неподтвержденную информацию, согласно которой планировался обмен Навального на Красикова. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) утверждала, что переговоры об обмене были близки к завершению незадолго до смерти Навального.

До этого Песков назвал абсурдными заявления сторонников оппозиционера об имевшем место давлении Кремля на мать умершего. Таким образом он ответил на обвинения в адрес властей страны, согласно которым родственникам политика в колонии не выдавали его тело для организации похорон.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что медики пытались реанимировать Навального, но не смогли.