Песков ответил на вопрос об использовании терминалов Starlink в России Песков: терминалы Starlink официально не поставляются в Россию

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Дмитрий Песков

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX официально не поставляются в Россию, поэтому не могут использоваться в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что данная спутниковая система не сертифицирована в стране, передает ТАСС.

Это же не сертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально, соответственно, не может никак использоваться официально, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России располагают терминалами Starlink. По его словам, такие сведения подтвердила военная разведка ВСУ. Юсов уточнил, что использование Starlink российской армией пока не носит массового характера, однако применение терминалов постоянно растет. При этом представитель украинского ГУР МО не уточнил, где и когда была обнаружена работа Starlink.

После этого американский миллиардер Илон Маск, владеющий SpaceX, которой принадлежит Starlink, заявил, что корпорация не продает терминалы России. По его словам, они не передавались Москве ни прямо, ни косвенно.