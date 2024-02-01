Песков ответил на вопрос о задержании экс-губернатора Севастополя в Лондоне Песков: у Кремля нет подробностей о задержании Овсянникова в Лондоне

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Дмитрий Песков

Кремль не обладает подробной информацией о задержании в Лондоне экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Овсянникова, как сообщают британские СМИ, задержали в его лондонском доме по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Я не располагаю подробной информацией на этот счет. Это не совсем вопрос Кремля, — заявил он.

Газета The Times ранее сообщила, что 22 января Овсянникова задержали в Лондоне. По данным Управления по борьбе с преступностью, причиной стало дело о нарушении санкций. Бывшего чиновника задержали в его доме в столице Великобритании. Мужчину обвиняют в нарушении рестрикций, отмывании денег и хранении «криминальных» средств. Рассмотрение дела Овсянникова Королевским судом Саутуорка назначено на 20 февраля.

В январе стало известно, что крупнейшим налогоплательщиком Британии второй год подряд стал россиянин Александр Герко. Состояние бизнесмена, отказавшегося от гражданства России, оценивается в $11,5 млрд.

Ранее суд приостановил уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука. Его обвиняют в отмывании денег и незаконном предпринимательстве. По словам прокурора Приморского края, решение о приостановке дела было принято в связи с тем, что парламентарий скрылся.