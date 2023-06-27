Песков оценил возможность участия Лукашенко в переговорах по Украине Песков: предпосылок для диалога между Москвой и Киевом нет

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Дмитрий Песков

Александр Лукашенко является главой союзного России государства, президент Владимир Путин находится с ним в хороших отношениях, они общаются ежедневно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, может ли белорусский лидер выступить в качестве переговорщика по украинскому конфликту. При этом он добавил, что перспективы для диалога между Москвой и Киевом пока не просматриваются, передает РИА Новости.

Александр Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии. Государственным деятелем, весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина хорошие дружеские отношения. Обмен мнениями, координация действий — то, что происходит на ежедневной основе, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также отметил, что на сегодняшний день переговоры между Россией и Украиной абсолютно исключаются как Киевом, так и его западными партнерами.

Накануне немецкие СМИ высказали предположение, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле. По их сведениям, в Дании 24 июня в строжайшей секретности прошла международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.