Песков ответил на вопрос о возможных переговорах России и США в Анкаре Песков уклонился от ответа на вопрос о переговорах России и США в Анкаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг сообщения о возможных переговорах России и США в Анкаре, передает ТАСС. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в столице Турции проходят переговоры между американской и российской делегациями.

Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, — сказал Песков.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что европейские страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, при этом они избегают заявлений, которые могут поставить Киев в определенные рамки. По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса.

Последний раз российская и американская делегации встречались в Женеве 10 января 2022 года. На переговорах страны обсуждали гарантии безопасности. Отмечалось, что встреча не привела к практическим итогам.