Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоров с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что вопросы по поводу планируемого разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном должны быть адресованы официальному представителю российского МИД Марии Захаровой.
Пока плана по Путину и Байдену никакого нет. Что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, то прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой, — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Лавров заявил, что дата и время его переговоров с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном по ряду важных вопросов, в том числе по обмену пленными и вывозу зерна, находится в процессе согласования. Он добавил, что 29 июля разговор с главой Госдепа США вряд ли состоится, поскольку он еще не вернулся в Москву. По словам министра иностранных дел России, было бы интересно услышать предложения Блинкена по ряду важных вопросов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова следом заявила, что Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с Блинкеном, когда позволит время. Сейчас министр серьёзно занят, отметила она.