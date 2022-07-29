Никита Чайка

Песков ответил на вопрос о возможных переговорах Путина и Байдена Песков заявил, что разговор Путина и Байдена пока не планируется

29 июля 2022 в 13:17

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (слева) во время встречи