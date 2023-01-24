Песков ответил на вопрос о запрете на выезд за границу Песков: возможность ограничения на выезд россиян из страны не обсуждается

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Кремль не обсуждает возможность ввести ограничения на выезд россиян, заявил 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение депутатов Госдумы бронировать дату и время пересечения границы для грузовиков, передает ТАСС.

Нет, в Кремле не обсуждается, — ответил Песков на вопрос, возможны ли новые ограничения на выезд из страны и рассматриваются ли такие варианты.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени пересечения границы страны. Предлагаемый порядок включает перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время и категории средств транспорта, которым будет позволено проезжать пункты контроля вне очереди.

Позднее он пояснил, что предложенные поправки касаются только грузоперевозок, поскольку это позволит ликвидировать пробки, скапливающиеся на границе.