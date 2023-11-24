Песков ответил на вопрос о «железном занавесе» со стороны Запада Песков: надеемся, до «железного занавеса» не дойдет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Говорить о введении Западом «железного занавеса» из-за закрытия Финляндией КПП на границе и планов Норвегии преждевременно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии с 24 ноября временно прекратило работу трех КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо». До этого была остановлена работа четырех пунктов пропуска — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». В Хельсинки объяснили это неконтролируемым прибытием в страну мигрантов через российскую границу. В настоящее время работает только один КПП — «Райа-Йоосеппи — Лотта».

Накануне премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил возможность закрытия границ с Россией. Он отметил, что Осло пока только внимательно наблюдает за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии. Власти пойдут на такой шаг, если возникнет необходимость, подчеркнул он.