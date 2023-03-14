Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Трампом Песков заявил, что предметного разговора по поводу встречи Путина и Трампа не было

Фото: kremlin

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Слева – супруга Мелания Трамп

Предметного разговора о возможной встрече президента России Владимира Путина с экс-главой Белого Дома Дональдом Трампом не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он добавил, что инициатив организовать их встречу также не было, передает РИА Новости.

Пока об этом речи, предметного разговора не было. Никаких инициатив на этот счет не было, — так спикер Кремля ответил на вопрос о потенциальной встречи Путина и Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах в 2024 году размеры помощи для Украины во многом будут зависеть от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Экс-хозяин Белого дома также отметил, что «Европа должна платить». Таким образом Трамп ответил на один из вопросов, которые ведущий телеканала Такер Карлсон направил потенциальным кандидатам в президенты от республиканцев.

Ранее Reuters сообщил, что Си Цзиньпин собирается посетить Москву для встречи с президентом России. При этом Песков ранее отказался опровергать или подтверждать возможный визит. Позднее спикер Кремля пояснил, что тема возможных переговоров президента с председателем КНР Си Цзиньпином до официального объявления об их встрече комментироваться не будет.