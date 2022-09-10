Песков ответил на вопрос о том, кто представит РФ на похоронах Елизаветы II Песков: пока не решено, кто представит Россию на похоронах Елизаветы II

Пока не решено, кто представит Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это «буду уже заботы организаторов», передает ТАСС. Ранее он сообщал, что президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны монархини. Он отмечал, что состав российской делегации будет зависеть от протокола.

Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет​, — сказал Песков.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в Балморале в окружении своей семьи. Ее тело забальзамируют в Лондоне и выставят для прощания в одном из королевских замков, а затем — в парламенте. Затем тело выставят в Вестминстерском аббатстве, после чего похоронят на территории Виндзорского замка в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI. Похороны пройдут 19 сентября.

После кончины матери принц Чарльз взял имя Карл III в знак преемственности. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы и назвал ее смерть «тяжелой, невосполнимой утратой». Российский лидер отметил, что она пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене.