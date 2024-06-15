Песков ответил на вопрос о тезисах Путина по Украине в МИД Песков заявил, что не знал о тезисах Путина по украинскому вопросу в МИД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знал заранее о тезисах, с которыми президент России Владимир Путин выступит на встрече в Министерстве иностранных дел. Песков рассказал об этом журналисту Павлу Зарубину, видео с заявлением опубликовано в его Telegram-канале.

Я не знал, — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что перед началом переговоров с Украиной Киев должен полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, также Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО, лишь после этого Москва пойдет на мирные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что предложение Путина по завершению конфликта на Украине является «ультимативным посланием». По его словам, оно не отличается от предыдущих и ему не стоит доверять, как и остальным.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Путин не вправе диктовать Киеву условия мира. Американский министр также призвал вывести российские войска с «суверенной» территории Украины.