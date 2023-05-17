В Кремле прояснили судьбу зерновой сделки Песков призвал дождаться официального объявления о судьбе зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение по зерновой сделке еще не озвучивалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал дождаться официального объявления о будущем соглашения, передает ТАСС.

Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения. Пока решение не озвучивалось. Здесь нужно просто дождаться, когда оно будет объявлено, — заявил Песков.

Ранее неназванный турецкий дипломат сообщил, что зерновая сделка может быть продлена после 18 мая с учетом требований России. Условием для продления соглашения станет обеспечение поставок российской продукции на внешние рынки.

17 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва не намерена отступать от собственных позиций по соблюдению условий зерновой сделки. Дипломат отметила, что пакетное соглашение, подписанное представителями РФ, Украины, Турции и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года, наряду с вывозом украинского зерна из черноморских портов предусматривает обязательства по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.