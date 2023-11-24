Оглашение ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится своевременно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом точную дату выступления российского лидера представитель Кремля не раскрыл.
Своевременно, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
В последний раз Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве. Кремль официально объявил дату его выступления за 11 дней проведения — 10 февраля.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, также заявил, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится скоро. Точная дата проведения мероприятия также пока не раскрывается.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании конференции AI Journey, заявил, что в России в ближайшее время планируется утвердить новую редакцию стратегии развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, в документ будут внесены существенные изменения, направленные на конкретизацию целей и задач отрасли. Утверждение стратегии станет первым шагом к более активному развитию ИИ в России.