Песков ответил на вопрос о работе GPS в районе Балтийского моря Песков переадресовал в Минтранс вопрос о работе GPS в районе Балтийского моря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты Financial Times о том, что Россия ведет работы по подавлению навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Минтранс, отметив, что эти данные носят технический характер, передает ТАСС.

Эта информация техническая, специального назначения, поэтому все-таки здесь лучше обращаться в наш Минтранс — это связано с авиационной безопасностью. <...> Здесь я не располагаю информацией на этот счет, — сказал он.

Газета Financial Times ранее сообщила, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии винят Россию в намеренном подавлении сигнала GPS в Балтийском море. По данным газеты, это сильно мешает авиации стран Балтии и грозит авиакатастрофами. Высокопоставленный источник издания считает, что так Россия пытается защитить Калининград от потенциальных атак украинских дронов.

Латышский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал FT, что ситуация с GPS приобретает слишком опасный окрас, который невозможно игнорировать. Как пишут журналисты, перебои в работе GPS коснулись десятков тысяч гражданских рейсов за последние несколько месяцев.

На днях самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила представитель перевозчика. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Также из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс. В беседе со СМИ источники в авиаотрасли заявили, что именно Россия причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.